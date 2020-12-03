Джибути находится на так называемом "Африканском Роге" и часто страдает от постоянных засух и экономических и гуманитарных кризисов. Поэтому именно здесь компания SOS Kinderdorf решила реализовать социальный жилой комплекс из 15 домов. Больше о жилом комплексе, что получил название "детское село", читайте в материале.

Село строили учитывая климатические условия и кочевые традиции местных, пишет Archdaily.

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Село будет иметь узкие улочки без машин, которые призваны стать площадями для детских игр. Общественные и частные зоны планируют четко разделить. Публичные пространства будут иметь много места для детей, а частные дадут семьям возможность уединения.



Строительство жилья получилось довольно бюджетным / Фото Archdaily

Также на территории села будет расти много растений и овощей, которые будут выращивать сами жители. Что касается распределения, то все дома придерживаются приблизительно устойчивого планирования, но расположены по-разному.



На территории комплекса будет много внутренних двориков / Фото Archdaily

Узкие улицы также позволяют домам создавать затененные аллеи. Такое планирование идеально подходит для жаркого климата страны.



Вся инфраструктура в селе подстроена под детей / Фото Archdaily

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Этот социальный проект создан для того, чтобы помочь малообеспеченным семьями со школьниками и детьми дошкольного возраста получить бесплатное жилье.

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