В Джибути построили безопасную и автономную деревню для малообеспеченных детей: фото
Джибути находится на так называемом "Африканском Роге" и часто страдает от постоянных засух и экономических и гуманитарных кризисов. Поэтому именно здесь компания SOS Kinderdorf решила реализовать социальный жилой комплекс из 15 домов. Больше о жилом комплексе, что получил название "детское село", читайте в материале.
Село строили учитывая климатические условия и кочевые традиции местных, пишет Archdaily.
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Село будет иметь узкие улочки без машин, которые призваны стать площадями для детских игр. Общественные и частные зоны планируют четко разделить. Публичные пространства будут иметь много места для детей, а частные дадут семьям возможность уединения.
Строительство жилья получилось довольно бюджетным / Фото Archdaily
Также на территории села будет расти много растений и овощей, которые будут выращивать сами жители. Что касается распределения, то все дома придерживаются приблизительно устойчивого планирования, но расположены по-разному.
На территории комплекса будет много внутренних двориков / Фото Archdaily
Узкие улицы также позволяют домам создавать затененные аллеи. Такое планирование идеально подходит для жаркого климата страны.
Вся инфраструктура в селе подстроена под детей / Фото Archdaily
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Этот социальный проект создан для того, чтобы помочь малообеспеченным семьями со школьниками и детьми дошкольного возраста получить бесплатное жилье.
Смотрите больше фото детской деревни в Джибути:
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