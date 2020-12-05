Поєднання сталого будівництва та креативних підходів – саме це стало основою нового громадського центру у Бангладеші. Про нетрадиційний проєкт та унікальні рішення – читайте у матеріалі.

Німецька студія Anna Heringer отримала міжнародну премію у галузі архітектури OBEL AWARD 2020 за проєкт Anandaloy в сільській місцевості Бангладеш, інформує Inhabit.

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Це гостинний простір для дітей та людей з інвалідністю / Фото Inhabit

Будівля побудова із використанням таких матеріалів як грязь та бамбук. Комплекс складається із громадського центру та робочого простору для виробництва прекрасного текстилю.

Місцеві жителі побудували стійку будівлю, використовуючи мул та бамбук / Фото Inhabit

Цей проєкт отримав назву "Анандалой", що у перекладі із місцевого бенгальського діалекту означає "Місце глибокої радості".

Простір радості та умиротворення / Фото Inhabit

Метою творців було втілити ідею, що архітектура – це інструмент покращення життя. Навряд чи хтось стане заперечувати, що громадський центр в Рудрапурі прекрасно втілює цей задум.