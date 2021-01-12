Новость о разводе одной из самых известных пар планеты обошла уже весь мир. Подборка собственности звездной пары, среди которых коттеджи, большие дома и ранчо – в нашем материале.

Общая стоимость всей недвижимости, которая находится в собственности Ким Кардашян и Канье Уэста, оценивается в около 100 мильйонов долларов, информирует lovePROPERTY.

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От минималистского особняка Hidden Hills до двух ранчо в Вайоминге: перечень владений звездной пары впечатляет.

Первый дом Ким и Канье

Так вышлядит приобретенный в январе 2013 года особняк Bel Air за 9 милионов долларов.

Дом площадью 830 квадратных метров / Фото lovePROPERTY

Дом Bel-Air Crest расположен в самом центре Лос-Анджелеса.

Мегаусадьба Hidden Hills

Поместье расположено в Калифорнии на площади в более чем 3 гектара.

Замечательный дом среди невероятных виноградников, деревьев и просторных газонов / Фото lovePROPERTY

Комплекс обошелся паре в 40 миллионов долларов (20 из которых составляет капитальный ремонт поместья). Сам Канье описывал это место как "футуристический монастырь".

Загородная садиба

В 2019 году пара приобрела соседний дом за 3 миллиона долларов.

Усадьба в стиле калифорнийского ранчо / Фото lovePROPERTY

На территории кроме главных жилых зданий размещены конные сооружения с сараем и помещениями для кормления. Также здесь есть сверкающий бассейн и спа, ландшафтный двор и крытый внутренний дворик со встроенной террасой для барбекю.

Ранчо в Вайоминге

В сентябре 2019 пара приобрела большое ранчо площадью более 4 тысячи гектаров.

Усадьба с живописной территорией / Фото lovePROPERTY

Территория комплекса окружена горными хребтами и спокойными береговыми линиями.

Горное ранчо Bighorn

Это также соседний участок, который приобрели сразу после первой недвижимостью в Вайоминге.

Потрясающие ландшафты / Фото lovePROPERTY

На ранчо есть много развлечений для семьи: пешие прогулки, лыжи, охота, рыбалка и скалолазание. Окружающие холмы и каньоны идеально подходят для содержания диких животных.