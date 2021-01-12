Империя собственности самой известной пары в мире: впечатляющие фото домов Ким и Канье
Новость о разводе одной из самых известных пар планеты обошла уже весь мир. Подборка собственности звездной пары, среди которых коттеджи, большие дома и ранчо – в нашем материале.
Общая стоимость всей недвижимости, которая находится в собственности Ким Кардашян и Канье Уэста, оценивается в около 100 мильйонов долларов, информирует lovePROPERTY.
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От минималистского особняка Hidden Hills до двух ранчо в Вайоминге: перечень владений звездной пары впечатляет.
Первый дом Ким и Канье
Так вышлядит приобретенный в январе 2013 года особняк Bel Air за 9 милионов долларов.
Дом площадью 830 квадратных метров / Фото lovePROPERTY
Дом Bel-Air Crest расположен в самом центре Лос-Анджелеса.
Мегаусадьба Hidden Hills
Поместье расположено в Калифорнии на площади в более чем 3 гектара.
Замечательный дом среди невероятных виноградников, деревьев и просторных газонов / Фото lovePROPERTY
Комплекс обошелся паре в 40 миллионов долларов (20 из которых составляет капитальный ремонт поместья). Сам Канье описывал это место как "футуристический монастырь".
Загородная садиба
В 2019 году пара приобрела соседний дом за 3 миллиона долларов.
Усадьба в стиле калифорнийского ранчо / Фото lovePROPERTY
На территории кроме главных жилых зданий размещены конные сооружения с сараем и помещениями для кормления. Также здесь есть сверкающий бассейн и спа, ландшафтный двор и крытый внутренний дворик со встроенной террасой для барбекю.
Ранчо в Вайоминге
В сентябре 2019 пара приобрела большое ранчо площадью более 4 тысячи гектаров.
Усадьба с живописной территорией / Фото lovePROPERTY
Территория комплекса окружена горными хребтами и спокойными береговыми линиями.
Горное ранчо Bighorn
Это также соседний участок, который приобрели сразу после первой недвижимостью в Вайоминге.
Потрясающие ландшафты / Фото lovePROPERTY
На ранчо есть много развлечений для семьи: пешие прогулки, лыжи, охота, рыбалка и скалолазание. Окружающие холмы и каньоны идеально подходят для содержания диких животных.
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