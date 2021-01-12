Імперія власності найвідомішої пари у світі: вражаючі фото будинків Кім і Каньє
Новина про розлучення однієї із найвідоміших пар планети обійшла уже весь світ. Підбірка власності зіркової пари, серед яких котеджі, великі будинки та ранчо – у нашому матеріалі.
Загальна вартість всієї нерухомості, яка є у власності Кім Кардашян і Каньє Веста, оцінюють у близько 100 мільйонів доларів, інформує lovePROPERTY.
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Від мінімалістського особняка Hidden Hills до двох ранчо Вайомінгу: перелік володінь зіркової пари вражає.
Перший будинок Кім і Каньє
Так виглядає придбаний у січні 2013 року особняк Bel Air за 9 мільйонів доларів.
Будинок площею 830 квадратних метрів / Фото lovePROPERTY
Будинок Bel-Air Crest розташований у самісінькому центрі Лос-Анджелеса.
Мегасадиба Hidden Hills
Маєток розташований у Каліфорнії на площі у понад 3 гектари.
Чудовий дім серед неймовірних виноградників, дерев та просторих газонів / Фото lovePROPERTY
Коплекс обійшовся парі у 40 мільйонів доларів (20 з яких становить капітальний ремонт маєтку). Сам Каньє описував це місце як "футуристичний монастир".
Заміська садиба
У 2019 році пара придбала сусідній дім за 3 мільйони доларів.
Садиба у стилі каліфорнійського ранчо / Фото lovePROPERTY
На території окрім головних житлових будівель розміщені кінні споруди із сараєм та приміщеннями для годування. Також тут є блискучий басейн та спа-центр, ландшафтне подвір'я та критий внутрішній дворик із вбудованою терасою для барбекю.
Ранчо у Вайомінгу
У вересні 2019 року пара придбала велике ранчо площею понад 4 тисячі гектарів.
Садиба із мальовничою територією / Фото lovePROPERTY
Територія комплексу оточена гірськими хребтами та спокійними береговими лініями.
Гірське ранчо Bighorn
Це також сусідня ділянка, яку придбали одразу за першою нерухомістю у Вайомінгу.
Приголомшливі ландшафти / Фото lovePROPERTY
На ранчо є багато розваг для сім’ї: піші прогулянки, лижі, полювання, риболовля та скелелазіння. Навколишні пагорби та каньйони ідеально підходять для утримання диких тварин.
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