Зимние домики звезд: где голливудские знаменитости встречают праздники – удивительные фото
Шале, коттеджи, фермы, ранчо: они имеют разные названия, формы, места расположения, но есть то, что их объединяет – роскошь. О невероятных местах отдыха знаменитых людей Голливуда – в нашем материале.
Как информирует G-Club, звезды преимущественно выбирают огромные, окруженные гектарами леса и захватывающими видами имения. Некоторые арендуют недвижимость на сезон, другие же предпочитают иметь эти невероятные виллы в постоянном пользовании.
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Давайте проведем краткий обзор 10 лучших домов знаменитостей для зимних праздников.
Мерая Кери – Aspen, Colorado
Мелани Гриффит и Дакота Джонсон – Aspen, Colorado
Аманда Сейфрид – Catskills, New York
Опра Уинфри –Telluride, Colorado
Майли Сайрус – Franklin, Tennessee
Джулия Робертс – Whitefish, Montana
Семейство Кардашьян – Lake Tahoe, California
Белла Хадид – New Hope, Pennsylvania
Рианна – Aspen, Colorado
Ариана Гранде – Telluride, Colorado
Домики отдыха для звезд – это сказочные имения, в которых роскошь соединенная с тихим уютом. Каждый из нас мечтает провести в подобном доме хотя бы один уикенд, который навсегда станет прекрасным воспоминанием.
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