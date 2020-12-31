Шале, коттеджи, фермы, ранчо: они имеют разные названия, формы, места расположения, но есть то, что их объединяет – роскошь. О невероятных местах отдыха знаменитых людей Голливуда – в нашем материале.

Как информирует G-Club, звезды преимущественно выбирают огромные, окруженные гектарами леса и захватывающими видами имения. Некоторые арендуют недвижимость на сезон, другие же предпочитают иметь эти невероятные виллы в постоянном пользовании.

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Давайте проведем краткий обзор 10 лучших домов знаменитостей для зимних праздников.

Мерая Кери – Aspen, Colorado

Мелани Гриффит и Дакота Джонсон – Aspen, Colorado



Аманда Сейфрид – Catskills, New York

Опра Уинфри –Telluride, Colorado

Майли Сайрус – Franklin, Tennessee

Джулия Робертс – Whitefish, Montana

Семейство Кардашьян – Lake Tahoe, California

Белла Хадид – New Hope, Pennsylvania

Рианна – Aspen, Colorado

Ариана Гранде – Telluride, Colorado

Домики отдыха для звезд – это сказочные имения, в которых роскошь соединенная с тихим уютом. Каждый из нас мечтает провести в подобном доме хотя бы один уикенд, который навсегда станет прекрасным воспоминанием.