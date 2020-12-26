Индия-2020: увлекательные проекты, от которых трудно оторвать взгляд – фото
Архитектура в Индии удивляет своим разнообразием, ведь сочетает как трущобы для малоимущего населения, так и революционные решения для помпезных проектов. Парад инноваций и нетрадиционных форм Индии в 2020 году – в нашем материале.
Dezeen представил индийские проекты, которые потрясли мир в 2020 году. Эти здания и комплексы сыграют важную роль в дальнейшем развитии Индии.
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Школа Rajasthan
Стены построены под определенным углом чтобы отклонять солнечные лучи / Фото Dezeen
Одним из главных архитектурных замыслов была защита учащихся от пустынного климата. Для этого вокруг этой школы спроектировали серию затененных дорожек, которые дарят ученикам защиту от солнца и желанную прохладу.
Храм Nandyal
Индуистський храмовый комплекс / Фото Dezeen
Архитектурная студия Sameep Padora & Associates создала индуистский храмовый комплекс, частично окруженный рвом с местных черных известняковых плит, чтобы создать современный вид.
Residence 1065
Семейный дом для нескольких поколений / Фото Dezeen
Дом спроектирован для трех поколений одной семьи – семейной пары, их родителей и детей. Он имеет бетонный каркас, криволинейную бетонную крышу и двухкомнатный молитвенный зал.
Выставочный зал The Terramater
Через кирпич с квадратными и круглыми отверстиями свет проникает во все пространство / Фото Dezeen
Салон домашнего декора площадью 120 квадратных метров. Домашнее и гостеприимное пространство создано с помощью красного декоративного кирпича.
Храм Narayantala Thakurdalan
Разработанный для богослужений и проведения религиозных фестивалей / Фото Dezeen
Этот небольшой индуистский храм имеет стены из открытых бетонных блоков и застекленный угол, который выходит прямо на улицу.
Школа ModSkool
Модульная школа для сельскохозяйственной общины / Фото Dezeen
Построенная для районов, находящихся под угрозой выселения. Однокомнатный класс изготовлен из дешевых материалов, таких как бамбук.
Бутик Bodice store
Минималистичный интерьер модного павильона / Фото Dezeen
Окруженный деревьями и природой, магазин имеет много прозрачного стекла, поэтому большую часть года наполнен солнечным светом.
Художественный комплекс Artist Retreat
Сельский отдых для художников / Фото Dezeen
Комплекс разделяется на мастерскую, а также место для проживания.
Индия – страна контрастов, где можно совместить и увидеть абсолютно все. Проекты, которые увидели свет в 2020 году показывают, что на первом месте для жителей этой страны остается семья, домашнее благосостояние и религия.
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