Архітектура в Індії дивує своєю різноманітністю, адже поєднує як нетрі для незаможного населення, так і революційні рішення для помпезних проєктів. Парад інновацій та нетрадиційних форм Індії у 2020 році – у нашому матеріалі.

Dezeen представив індійські проєкти, які вразили світ у 2020 році. Ці будівлі та комплекси зіграють важливу роль у подальшому розвитку Індії.

Цікаво Від сільських перлин до лакшері класу: найкрасивіші готелі 2020 за версією Ahead

Школа Rajasthan

Стіни побудовані під певним кутом аби відхиляти сонячні промені / Фото Dezeen

Одним із головних архітектурних задумів був захист учнів від пустельного клімату. Для цього навколо цієї школи спроєктувати серію затінених доріжок, які дарують учням захист від сонця та бажану прохолоду.

Храм Nandyal

Індуїстський храмовий комплекс / Фото Dezeen

Архітектурна студія Sameep Padora & Associates створила індуїстський храмовий комплекс, частково оточений ровом з місцевих чорних вапнякових плит, щоб створити сучасний вигляд.

Residence 1065

Сімейний будинок для кількох поколінь / Фото Dezeen

Будинок спроєктований для трьох поколінь однієї родини – сімейної пари, їхніх батьків та дітей. Він має бетонний каркас, криволінійний бетонний дах та двокімнатний молитовний зал.

Виставковий зал The Terramater

Через цеглу з квадратними та круглими отворами світло проникає у весь простір / Фото Dezeen

Салон для домашнього декору площею 120 квадратних метрів. Домашній та гостинний простір створений за допомогою червоної декоративної цегли.

Храм Narayantala Thakurdalan

Розроблений для богослужінь та проведення релігійних фестивалів / Фото Dezeen

Цей невеликий індуїстський храм має стіни з відкритих бетонних блоків та засклений кут, який виходить прямо на вулицю.

Школа ModSkool

Модульна школа для сільськогосподарської громади / Фото Dezeen

Побудована для районів, котрі знаходяться під загрозою виселення. Однокімнатний клас виготовлений з дешевих матеріалів, таких як бамбук.

Бутік Bodice store

Мінімалістичний інтер'єр модного павільйону / Фото Dezeen

Оточений деревами та природою, магазин має багато прозорого скла, тому більшу частину року наповнений сонячним світлом.

Художній комплекс Artist Retreat

Сільський відпочинок для художників / Фото Dezeen

Комплекс розділяється на майстерню, місце для проживання короткотермінового та довгострокового розміщення.

Індія – країна контрастів, де можна поєднати та побачити абсолютно все. Проєкти, які побачили світ у 2020 році демонструють, що на першому місці для мешканців цієї країни залишається сім'я, домашній добробут та релігія.