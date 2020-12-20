От сельских жемчужин до лакшери класса: фото самых красивых отелей 2020 по версии Ahead
Современные отели стали настолько уникальными, что выбрать лучшие – дело чрезвычайно сложное. Отели, которые попали в список одной из самых популярных премий мира – в материале.
AHEAD Global Awards – это награда, за которую борются отели из всех уголков земли. Оценка осуществлялась на основе дизайна интерьера, экстерьера и общего ландшафта, передает Dezeen.
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Tenta Lodge Wild Coast, Шри-Ланка
Жилые домики с бамбука / Фото Dezeen
Сафари-лагерь на территории национального парка Яла в Шри-Ланке сделан в форме шатер, которых здесь 36. Судьи отметили Tenta Lodge Wild Coast учитывая ее знаковую архитектурную форму, которая была создана с ограниченным бюджетом.
Amanyangyun, Шанхай
Отель Amanyangyun в Шанхае / Фото Dezeen
Отель Amanyangyun стал коронованным победителем в категории "Регенерация". Благодаря проекту удалось сохранить старинный лес. Также проект предусматривал сохранение нескольких антикварных зданий из династий Мин и Цин.
Omaanda, Намибия
Отель построен с помощью местных строительных методов / Фото Dezeen
Отель Omaanda особо отметили за его расположение в сельской местности Намибии. Домики расположены в заповеднике Занниер на площади в 9 тысяч гектаров. Лагерь построен с использованием традиционных методов строительства Овамбо – крупнейшей этнической группы в Намибии.
Dexamenes Seaside, Греция
Номера отеля расположены в бывших резервуарах завода / Фото Dezeen
Комплекс является украшением побережья полуострова Пелопоннес. Это реконструкция старых зданий винодельческой фабрики, в которые архитекторы вдохнули новую жизнь.
Santa Monica Proper, США
Отель Santa Monica Proper выиграл премию Народного выбора / Фото Dezeen
Отель Santa Monica Proper в Калифорнии. Дизайн помещений подробно продуманный и изысканный. Дизайн и класс делают его особенным, а награду –заслуженной.
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