Современные отели стали настолько уникальными, что выбрать лучшие – дело чрезвычайно сложное. Отели, которые попали в список одной из самых популярных премий мира – в материале.

AHEAD Global Awards – это награда, за которую борются отели из всех уголков земли. Оценка осуществлялась на основе дизайна интерьера, экстерьера и общего ландшафта, передает Dezeen.

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Tenta Lodge Wild Coast, Шри-Ланка

Жилые домики с бамбука / Фото Dezeen

Сафари-лагерь на территории национального парка Яла в Шри-Ланке сделан в форме шатер, которых здесь 36. Судьи отметили Tenta Lodge Wild Coast учитывая ее знаковую архитектурную форму, которая была создана с ограниченным бюджетом.

Amanyangyun, Шанхай

Отель Amanyangyun в Шанхае / Фото Dezeen

Отель Amanyangyun стал коронованным победителем в категории "Регенерация". Благодаря проекту удалось сохранить старинный лес. Также проект предусматривал сохранение нескольких антикварных зданий из династий Мин и Цин.

Omaanda, Намибия

Отель построен с помощью местных строительных методов / Фото Dezeen

Отель Omaanda особо отметили за его расположение в сельской местности Намибии. Домики расположены в заповеднике Занниер на площади в 9 тысяч гектаров. Лагерь построен с использованием традиционных методов строительства Овамбо – крупнейшей этнической группы в Намибии.

Dexamenes Seaside, Греция

Номера отеля расположены в бывших резервуарах завода / Фото Dezeen

Комплекс является украшением побережья полуострова Пелопоннес. Это реконструкция старых зданий винодельческой фабрики, в которые архитекторы вдохнули новую жизнь.

Santa Monica Proper, США

Отель Santa Monica Proper выиграл премию Народного выбора / Фото Dezeen

Отель Santa Monica Proper в Калифорнии. Дизайн помещений подробно продуманный и изысканный. Дизайн и класс делают его особенным, а награду –заслуженной.