Шеньчжень – це сучасне високорозвинуте місто, яке є центром іноземних інвестицій Китаю. Не дивно, що саме ту т з'являються найдивовижніші хмарочоси світу. Про багатофункціональний комплекс, який матиме дивовижний вигляд і мінімум шкідливих викидів в атмосферу – детальніше у матеріалі.

Компанія Zaha Hadid Architects розробила проєкт на будівництво унікальних веж, які піднімаються на висоту майже 400 метрів, інформує Archdaily.

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Архітектура веж буде з'єднуватися із сусіднім парком та площами, простягаючись вгору між двома вежами.

Казковий вигляд нового комплексу / Фото Archdaily

Новий комплекс отримав коротку назву "C" та стане центром об'єднання міського ландшафту. Задля цього розширили мережу метро Шеньчжень та об’єднали ступеневий подіум із сусіднім парком, щоб врешті створити новий єдиний громадський простір.

Величність веж С / Фото Archdaily

У центрі будівлі будуть розміщені заклади культури та відпочинку. Загалом у багатофункціональному комплексі планують розмістити офісні приміщення, магазини та кафе, готель, конференц-центр та культурні об'єкти з виставковими галереями. Також у комплексі передбачено кілька поверхів з апартаментами.

Нова будівля стане важливим економічним центром / Фото Archdaily

Архітектори також врахували екологічність будівлі. До прикладу, екологічний контроль у приміщеннях буде регулюватися в режимі реального часу, щоб зменшити споживання енергії. Також передбачена переробка стічних вод, встановлення системи для очищення повітря і сонячних батарей.

Місто-вежа, у якому буде абсолютно все / Фото Archdaily

Проєкт хмарочоса – це погляд у наше близьке майбутнє, де в одній будівлі буде абсолютно все. Вежі готові приймати 30 тисяч працівників та відвідувачів щодня, а вражаючий вигляд будівлі пророкує їй феєричне майбутнє.