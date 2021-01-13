Для специалистов в любой сфере обмен опытом крайне важен. Семинары и масштабные конференции стали привычными для сотни работников каждой страны мира. О конференц-зале, который построили посреди волшебного села в Китае – в нашем материале.

Проект "Shitang Village" расположен в провинции Цзянсу, что в Китае. Это просторный конференц-зал для проведения масштабных мероприятий. Огромное здание издалека имеет очертания кладовой. Авторы этого проекта – архитектурная фирма AZL Architects, информирует Harmonies Magazine.

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Сооружение возвели быстро – с помощью технологии сборных сверхтонких колонн. На территории также разместили теплицы и производственные помещения.

Масштабные пространства здания / Фото Harmonies Magazine

Собранная конструкция из бруса характеризуется надежностью. Одной из главных ценностей проекта является минимальное вмешательство в окружающую среду благодаря рациональному строительству.

В построении сооружения преобладает дерево / Фото Harmonies Magazine

Интернет конференц-центр – это новый функциональный тип в сельской местности. Его элементы являются неоспоримым требованием прогресса в наше время.

Замечательный вид арены / Фото Harmonies Magazine

Здание "Shitang Village" является ареной для общения и обмена опытом ведущих специалистов Китая и мира. Это замечательное место, где можно совместить плодотворную работу с отдыхом и осмотром живописной сельской местности.