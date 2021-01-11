Оазис посреди города: как будет выглядеть новый парк на крыше футбольного стадиона ФК Барселона
В современных городах становится все меньше места для зелени, исчезают места, где можно насладиться красотой деревьев, водоемов и цветов. Уникальный парк в Испании призван предоставить прекрасную возможность наслаждения природой посреди города. Об уникальном месте отдыха и занятий спортом – подробнее в нашем материале.
Как сообщает Archdaily, архитектурная студия ON-A разработала предложение покрыть парком крышу футбольного стадиона ФК Барселона "Ноу Камп".
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Их целью является превратить стадион в парк площадью 26 гектаров. Проект призван оздоровить прилегающую территорию стадиона.
Зеленый рай посреди мегаполиса / Фото Archdaily
Дизайн получил название Nou Parc. Это совершенно новая топография, которая создаст прекрасный лес посреди Барселоны.
Замечательное место для спорта и прогулок / Фото Archdaily
Предложение по парку Ноу должна превратить территорию на большие зеленые легкие, используя биоархитектуры как стратегию восстановления природы.
Вид с высоты / Фото Archdaily
Проект включает пешеходные и беговые дорожки, а также зоны отдыха, чтобы посетители могли наслаждаться панорамным видом на прекрасный город. Кроме того, предусмотрено создание двух озер, что будут охлаждать окраины и собирать дождевую воду, которую можно будет повторно использовать для орошения и обслуживания парка.
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