В современных городах становится все меньше места для зелени, исчезают места, где можно насладиться красотой деревьев, водоемов и цветов. Уникальный парк в Испании призван предоставить прекрасную возможность наслаждения природой посреди города. Об уникальном месте отдыха и занятий спортом – подробнее в нашем материале.

Как сообщает Archdaily, архитектурная студия ON-A разработала предложение покрыть парком крышу футбольного стадиона ФК Барселона "Ноу Камп". Читайте также Отдых на вершине моста: уникальный отеля в Южной Африке Их целью является превратить стадион в парк площадью 26 гектаров. Проект призван оздоровить прилегающую территорию стадиона. Зеленый рай посреди мегаполиса / Фото Archdaily Дизайн получил название Nou Parc. Это совершенно новая топография, которая создаст прекрасный лес посреди Барселоны. Замечательное место для спорта и прогулок / Фото Archdaily Предложение по парку Ноу должна превратить территорию на большие зеленые легкие, используя биоархитектуры как стратегию восстановления природы. Вид с высоты / Фото Archdaily Проект включает пешеходные и беговые дорожки, а также зоны отдыха, чтобы посетители могли наслаждаться панорамным видом на прекрасный город. Кроме того, предусмотрено создание двух озер, что будут охлаждать окраины и собирать дождевую воду, которую можно будет повторно использовать для орошения и обслуживания парка.