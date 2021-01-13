Для спеціалістів у будь-якій сфері обмін досвідом вкрай важливий. Семінари та масштабні конференції стали звичними для сотні працівників кожної країни світу. Про конференц-зал, який збудували посеред чарівного села у Китаї – у нашому матеріалі.

Проєкт "Shitang Village" розташований у провінції Цзянсу, що у Китаї. Це просторий конференц-зал для проведення масштабних заходів. Величезна будівля здалеку має обриси комори. Автори цього проєкту – архітектурна фірма AZL Architects, інформує Harmonies Magazine.

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Споруду звели швидко – за допомогою технології збірних надтонких колон. На території також розмістили теплиці та виробничі приміщення.

Масштабні простори будівлі / Фото Harmonies Magazine

Зібрана конструкція з бруса характеризується надійністю. Однією з головних цінностей проєкту є мінімальне втручання у навколишнє природне середовище завдяки раціональному будівництву.

У побудові споруди переважає дерево / Фото Harmonies Magazine

Інтернет конференц-центр – це новий функціональний тип у сільській місцевості. Його елементи є беззаперечною вимогою прогресу в наш час.

Чудовий вигляд арени / Фото Harmonies Magazine

Будівля "Shitang Village" є ареною для спілкування та обміну досвідом провідних спеціалістів Китаю та світу. Це чудове місце, де можна поєднати плідну працю із відпочинком та оглядом мальовничої сільської місцевості.