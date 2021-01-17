Інноваційні вежі у Перській затоці: немислимий багатофункціональний комплекс веж у Катарі – фото
У Катарі до Чемпіонату світу з футболу 2022 року планують завершити будівництво фантастичних веж. Про неординарний комплекс із безліччю інновацій та нововведень у будівництві – у нашому матеріалі.
Чотири висотні будівлі буде зведено у формі веж. Їх площа складає 1,1 мільйон квадратних метрів. Вежі Lusail Towers – вагомий проєкт для нового центрального ділового району міста, інформує Archdaily.
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Проєкт веж – це одна із частин змін генерального плану міста, передбачених до Чемпіонату світу з футболу, який має відбутися у 2022 році.
Новий діловий район міста / Фото Archdaily
Проєкт розташований навколо центральної площі. Він буде мати вихід до Національного банку Катару та Qatar Investment Authority поряд з низкою інших глобальних організацій. Поруч із комплексом передбачені магазини, кафе та ресторани, які допомагають оживити район.
У проєкті передбачені простори затінені від пекучого сонця / Фото Archdaily
Орієнтовані на найвищі оцінки у регіональній системі глобальної оцінки стійкості, вежі Lusail включають безліч продуманих рішень та інноваційних підходів.
Екологічний дизайн був ключовим фактором проєктування / Фото Archdaily
У будівлях передбачене централізоване зберігання тепла з використанням інноваційних матеріалів для зміни фаз, гідравлічні системи високого тиску, вентиляція з контролем потреби та ефективне світлодіодне освітлення та вдосконалене управління автоматикою.
Вежі Lusail – це фантастика майбутнього, яка вже незабаром увірветься в сьогодення.
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