Амстердам – многонациональный и колоритный город, часть которого расположена на воде. Основная часть зданий на знаменитых амстердамских каналах построена еще в XVII веке, однако город на воде развивается и по сей день. О новейших поселениях на воде, их особенностях и специфике – в нашем материале.

Архитектурный офис i29 спроектировал дом с угловыми отверстиями, вырезанными углами и невероятными пейзажами, информирует Dezeen.

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Этот плавуючий дом является частью села Schoonschip, что расположено на канале Johan van Hasselt в бывшем промышленном районе на севере Амстердама.

Трансформация промышленного района / Фото Dezeen

Квартал Schoonschip Amsterdam включает 46 отдельных водных домов, в которых проживает более 100 жителей.

Удивительная форма дома / Фото Dezeen

Поселение развивается с 2010 года и определено как образец устойчивого планирования. Водяные насосы, которые извлекают тепло из воды канала, обеспечивают отопление в домах, тогда как солнечные батареи снабжают жилье электроэнергией.

Монолитный вид дома / Фото Dezeen

Фасад дома покрытый древесиной, окрашенной в черный цвет. Входные двери незаметно встроены в фасад и соединяются с зоной отдыха, которая выходит на бассейн канала и расположена непосредственно над уровнем воды.

Великолепная веранда / Фото Dezeen

Проект разработан в трех уровнях. На нижнем этаже размещены две одноместные спальни, душевая, подсобное помещение и гостиная. Лестницы поднимаются из главной прихожей в кухню и столовую на верхнем этаже. Кухня выложена с одной стороны окном на всю высоту – это обеспечивает панорамный вид на окрестности.

Открытое пространство и панорамные окна окружают дом естественным светом / Фото Dezeen

Дома на воде комфортные и уютные, а покрытие водой 70% планеты и увеличение численности человечества может сделать их очень востребованной нишей архитектуры будущего.