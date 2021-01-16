Жизнь на воде: как выглядит фантастический новый плавучий дом в Амстердаме – фото
Амстердам – многонациональный и колоритный город, часть которого расположена на воде. Основная часть зданий на знаменитых амстердамских каналах построена еще в XVII веке, однако город на воде развивается и по сей день. О новейших поселениях на воде, их особенностях и специфике – в нашем материале.
Архитектурный офис i29 спроектировал дом с угловыми отверстиями, вырезанными углами и невероятными пейзажами, информирует Dezeen.
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Этот плавуючий дом является частью села Schoonschip, что расположено на канале Johan van Hasselt в бывшем промышленном районе на севере Амстердама.
Трансформация промышленного района / Фото Dezeen
Квартал Schoonschip Amsterdam включает 46 отдельных водных домов, в которых проживает более 100 жителей.
Удивительная форма дома / Фото Dezeen
Поселение развивается с 2010 года и определено как образец устойчивого планирования. Водяные насосы, которые извлекают тепло из воды канала, обеспечивают отопление в домах, тогда как солнечные батареи снабжают жилье электроэнергией.
Монолитный вид дома / Фото Dezeen
Фасад дома покрытый древесиной, окрашенной в черный цвет. Входные двери незаметно встроены в фасад и соединяются с зоной отдыха, которая выходит на бассейн канала и расположена непосредственно над уровнем воды.
Великолепная веранда / Фото Dezeen
Проект разработан в трех уровнях. На нижнем этаже размещены две одноместные спальни, душевая, подсобное помещение и гостиная. Лестницы поднимаются из главной прихожей в кухню и столовую на верхнем этаже. Кухня выложена с одной стороны окном на всю высоту – это обеспечивает панорамный вид на окрестности.
Открытое пространство и панорамные окна окружают дом естественным светом / Фото Dezeen
Дома на воде комфортные и уютные, а покрытие водой 70% планеты и увеличение численности человечества может сделать их очень востребованной нишей архитектуры будущего.
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