Дом поражает своей формой и экстерьером, он будто поднимается их горных полей. Дом состоит из нескольких геометрических стеклянных комнат, которые соединены между собой.

Читайте также Красочное прошлое среди живописных гор: новый культурный центр в Альпах

Винтообразный дом имеет очень современный вид, особенно на фоне столетних рисовых полей.

Уникальное сооружение / Фото Beautiful Life

Спиральная здание является творением архитектурной студии Adriano design.



Великолепный вид из прекрасного дома / Фото Beautiful Life

В доме оборудован стеклянный лифт, который бесшумно скользит на все 15 метров башни. Лифт ведет к различным комнатам, которые традиционно обиты бамбуком.



Возможность наблюдать за звездами / Фото Beautiful Life

За окружающей природой можно наблюдать с каждого уголка дома. С наступлением ночи невероятный дом превращается в обсерваторию, откуда жители смотрят на звезды.