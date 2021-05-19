Дом поражает своей формой и экстерьером, он будто поднимается их горных полей. Дом состоит из нескольких геометрических стеклянных комнат, которые соединены между собой.
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Винтообразный дом имеет очень современный вид, особенно на фоне столетних рисовых полей.
Уникальное сооружение / Фото Beautiful Life
Спиральная здание является творением архитектурной студии Adriano design.
Великолепный вид из прекрасного дома / Фото Beautiful Life
В доме оборудован стеклянный лифт, который бесшумно скользит на все 15 метров башни. Лифт ведет к различным комнатам, которые традиционно обиты бамбуком.
Возможность наблюдать за звездами / Фото Beautiful Life
За окружающей природой можно наблюдать с каждого уголка дома. С наступлением ночи невероятный дом превращается в обсерваторию, откуда жители смотрят на звезды.