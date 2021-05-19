Будинок вражає своєю формою та екстер'єром, він наче піднімається з гірських полів. Дім складається із кількох геометричних скляних кімнат, які з'єднані між собою.
Читайте також Барвисте минуле серед мальовничих гір: новий культурний центр в Альпах
Гвинтоподібний будинок має надзвичайно сучасний вигляд, особливо на фоні столітніх рисових полів.
Унікальна споруда / Фото Beautiful Life
Спіральна будівля є творінням архітектурної студії Adriano design.
Чудовий вид із прекрасного дому / Фото Beautiful Life
У будинку облаштовано скляний ліфт, який безшумно ковзає на всі 15 метрів вежі. Ліфт веде до різноманітних кімнат, які традиційно оббиті бамбуком.
Можливість спостерігати за зорями / Фото Beautiful Life
За навколишньою природою можна спостерігати із кожного куточку дому. З настанням ночі неймовірний будинок перетворюється на обсерваторію, звідки мешканці споглядають на зорі.