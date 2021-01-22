Wonderfruit – это ежегодный фестиваль искусств и музыки в Таиланде. Именно в честь этого праздника музыки возвели новое впечатляющее заведение. О новом месте для встреч богемы, возведенном из особых материалов – в нашем материале.

В 2020 году фестиваль провели с ограничениями. Фасад ресторана специально развернули на великолепный берег озера с невероятным закатом солнца, информирует Archdaily.

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Фестиваль в Таиланде поощряет и внедряет инновационные решения для устойчивой жизни.

Воздушная структура здания / Фото Archdaily

Инсталляция размером 40 на 15 метров изготовлена из стали и обмотана рыболовными сетями.

Рыболовные сети вместо стен / Фото Archdaily

Крыша оригинальной конструкции изготовлена из бамбука, который переплетен между собой и предоставляет людям защиту от дневного палящего солнца.

Для сооружения избраны красный и оранжевый цвета / Фото Archdaily

Конец инсталляции намеренно размещен довольно низко, чтобы побудить людей касаться и чувствовать текстуру рыболовной сетки. Это зов для размышлений о том, как простой материал может создать такое значительное влияние.