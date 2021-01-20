В современном многолюдном мегаполисе становится все меньше места для природы. Тишина парка и звук птичьего пения все реже можно услышать в переполненных городах. Подробнее о варианте невероятного парка, который вырастает среди бывшей промышленной пристани – в нашем материале.

Фирма Matthew Nielson Landscape Architects в сотрудничестве со студией Heatherwick Studios создают уникальное пространство для отдыха – идиллический общественный парк, стоимость которого составляет 250 миллионов долларов, информирует My modern met.

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Расположенная на реке Гудзон, нью-йоркская пристань 55 превратится в холмистое ландшафтное убежище с более чем ста видами деревьев и другой флоры.

Площадь участка составляет 2,4 гектара / Фото My modern met

Парк будет стоять на сотнях степенных бетонных сваях. Для посетителей здесь будут предусмотрены пешеходные тропы, общественная площадь и несколько рекреационных помещений.

Современное состояние строительства / Фото My modern met

Разграничение зон отдыха состоится благодаря десяткам пород деревьев и сотен видов трав и многолетних растений, которые расположены на гигантских бетонных "горшках".

"Маленький остров" будет играть важную экологическую роль среди застроенного района / Фото My modern met

Открытие парка планируется весной текущего года, поэтому сейчас там идет активное строительство. В то же время цветы и деревья, которые должны расти в этом месте, тоже ждут своего звездного часа. "Маленький остров" станет прекрасным местом для семейных прогулок и наслаждения природой.