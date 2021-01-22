Wonderfruit – це щорічний фестиваль мистецтв та музики у Таїланді. Саме в честь цього свята музики звели новий вражаючий заклад. Про нове місце для зустрічей богеми, зведене з особливих матеріалів – у нашому матеріалі.

У 2020 році фестиваль провели з обмеженнями. Фасад ресторану спеціально розвернули на чудовий берег озера із неймовірним заходом сонця, інформує Archdaily.

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Фестиваль у Таїланді заохочує та впроваджує інноваційні рішення для сталого життя.

Повітряна структура будівлі / Фото Archdaily

Інсталяція розміром 40 на 15 метрів виготовлена ​​зі сталі та обмотана рибальськими сітками.

Рибальські сітки замість стін / Фото Archdaily

Дах оригінальної конструкції виготовлений із бамбука, який переплетений між собою та надає людям захист від денного пекучого сонця.

Для споруди обрано червоний та оранжевий кольори / Фото Archdaily

Кінець інсталяції навмисно розміщений досить низько, щоб спонукати людей торкатися та відчувати текстуру рибальської сітки. Це поклик для роздумів про те, як простий матеріал може створити такий значний вплив.