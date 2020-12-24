Спортивные сооружения всегда очень массивные и выделяются на фоне окружающей среды. Как с этим справились в Норвегии – читайте в материале.

Новый центр водных видов спорта Холмэн расположен в муниципалитете Аскер. Над проектом работала исландская фирма ARKIS, сообщает Harmonies.

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Сооружение занимает более 5 тысяч квадратных метров. Внутри к услугам посетителей будут бассейн, терапевтический бассейн, тренажерный зал и многофункциональный зал.

Баланс простоты и оригинальности / Фото Harmonies

Основной задачей архитекторов было сформировать продолжение пляжа и поддержать внешний вид участка. Им это удалось благодаря продуманному дизайну.

Здание не привлекает особого внимания и вписывается в окружающую среду / Фото Harmonies

Одна из главных особенностей – крыша здания, которая имеет вид зеленой террасы и предлагает впечатляющие виды на острова фьорда Осло.

Зеленая крыша – прекрасное экологичное решение / Фото Harmonies

Благодаря методологии пассивного дома архитекторы позаботились о восстановлении энергии с помощью строительных методов, утепления и формы здания. Этот проект выбран среди 50 моделей архитектуры будущего в Норвегии и считается лучшим с точки зрения экологии.

Интерьер приятный и не отвлекает внимание / Фото Harmonies

Центр водных видов спорта Холмэн – это прекрасный пример заботы об обществе и окружающей среде.