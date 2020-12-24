Повна Інтеграція в довкілля: як виглядає новий центр водних видів спорту у Норвегії – фото
Спортивні споруди завжди дуже масивні та виділяються на фоні довколишнього середовища. Як з цим впоралися у Норвегії – читайте у матеріалі.
Новий центр водних видів спорту Холмен розташований у муніципалітеті Аскер. Над проєктом працювала ісландська фірма ARKIS, повідомляє Harmonies.
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Споруда займає понад 5 тисяч квадратних метрів. Всередині до послуг відвідувачів будуть критий басейн, терапевтичний басейн, тренажерний зал та багатофункціональний зал.
Баланс простоти та оригінальності / Фото Harmonies
Основним завданням архітекторів було сформувати продовження пляжу та підтримати зовнішній вигляд ділянки. Їм це вдалося завдяки продуманому дизайну.
Будівля не привертає особливої уваги та вписується в довкілля / Фото Harmonies
Одна з головних особливостей – дах будівлі, який має вигляд зеленої тераси та пропонує вражаючі види на острови фіорду Осло.
Зелений дах – прекрасне екологічне рішення / Фото Harmonies
Завдяки методології пасивного будинку архітектори потурбувалися про відновлення енергії за допомогою будівельних методів, утеплення та форми будівлі. Цей проєкт обраний серед 50 моделей архітектури майбутнього в Норвегії та вважається найкращим з точки зору екології.
Інтер'єр приємний та не відволікає увагу / Фото Harmonies
Центр водних видів спорту Холмен – це чудовий приклад турботи про суспільство та довкілля.
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