Спортивні споруди завжди дуже масивні та виділяються на фоні довколишнього середовища. Як з цим впоралися у Норвегії – читайте у матеріалі.

Новий центр водних видів спорту Холмен розташований у муніципалітеті Аскер. Над проєктом працювала ісландська фірма ARKIS, повідомляє Harmonies.

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Споруда займає понад 5 тисяч квадратних метрів. Всередині до послуг відвідувачів будуть критий басейн, терапевтичний басейн, тренажерний зал та багатофункціональний зал.

Баланс простоти та оригінальності / Фото Harmonies

Основним завданням архітекторів було сформувати продовження пляжу та підтримати зовнішній вигляд ділянки. Їм це вдалося завдяки продуманому дизайну.

Будівля не привертає особливої уваги та вписується в довкілля / Фото Harmonies

Одна з головних особливостей – дах будівлі, який має вигляд зеленої тераси та пропонує вражаючі види на острови фіорду Осло.

Зелений дах – прекрасне екологічне рішення / Фото Harmonies

Завдяки методології пасивного будинку архітектори потурбувалися про відновлення енергії за допомогою будівельних методів, утеплення та форми будівлі. Цей проєкт обраний серед 50 моделей архітектури майбутнього в Норвегії та вважається найкращим з точки зору екології.

Інтер'єр приємний та не відволікає увагу / Фото Harmonies

Центр водних видів спорту Холмен – це чудовий приклад турботи про суспільство та довкілля.