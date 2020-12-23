Офіс – це місце, в якому ми проводимо значну частину свого життя. Як китайські архітектори в Шанхаї створили простір, який не хочеться покидати – читайте в матеріалі.

Компанія LYCS Architecture створила унікальний офісний комплекс для групи Baoye у Шанхаї, повідомляє Harmonies.

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Головної ідеєю нових офісів була демонстрація інновацій в будівельній галузі та гуманістична культура компанії, яка орієнтована на розвиток та добробут співробітників. Відтак, архітектори базувалися на чотирьох концепціях: промисловість, технології, природа і гуманізм.

Дизайнерський простір надихає / Фото Harmonies

Гармонія класики та інновацій / Фото Harmonies

Новий комплекс грає на своєрідному співвідношенні між просторами, настроями та ідеями. Життєву силу та енергію забезпечує внутрішній дворик із великою кількістю зелені.

Місце взаємодії та комунікації / Фото Harmonies

Офіси створені з турботою про працівників / Фото Harmonies

Інший важливий елемент – кольори, що сприяють емоційному переходу з одного середовища в інше. Матеріали поєднують інноваційність та відкритість, а дизайн гармонізує роботу та приватне життя.

Невелика, але вишукана кухня / Фото Harmonies

Головний рушій прогресу та достатку – люди, і компанії Baoye вдалося створити комплекс, в якому відчувається турбота та комфорт.