Место для побега: интересные деревянные домики, в которых можно побыть наедине с природой – фото
Небольшие домики, расположенные на природе, – тихие места, где можно перевести дух и отдохнуть от городской суеты. Они захватывают своей идиллической атмосферой, уникальной архитектурой и уютными интерьерами.
Источник:Инстаграм Cabin Porn
Приглашаем вас почувствовать красоту и безмятежность, которые может создать природа и простая конструкция деревянных домиков.
Читайте также Среди рисовых полей и зелени: в Мумбаи построили уникальный храм в форме яйца – фото
Японский чайный дом
Дом расположен среди сосновых деревьев на юго-запад от немецкого Дюссельдорфа. Небольшая постройка поднята на 3 метра над землей на необработанных стволах робинии.
Сконструировал дом японский архитектор Терунобу Фухимори.
Дом пчел
Дом в Словении построил Рок Ходник. Сооружение представляет собой подвесной домик на дереве, собранный из 60 треугольников, и полностью водонепроницаемый благодаря покрытию из эпоксидной смолы.
Внутри есть двуспальная кровать для дневного сна.
Охотничий домик
Дом для охоты и отдыха расположен на Острове Огня в американском штате Нью-Йорк. Спроектировал его архитектор Эндрю Хеллер в 1958 году.
Варден
Куполообразная туристическая избушка расположена в Норвегии. "Варден" полностью построен из дерева и выдерживает суровые полярные условия. Внутри есть печь на дровах и лавки.
Кабина лифта
Что-то необычное для субботнего отдыха. Дом "Кабина лифта" расположен вблизи Буэнос-Айреса в Аргентине.
Каюта с водяной мельницы
Сербский художник построил вдоль реки несколько деревянных кают у боснийского села Зеленковац. В такие волшебные домики превратились старые мельницы, которые принадлежали его отцу.
Поделиться новостью