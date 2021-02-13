Небольшие домики, расположенные на природе, – тихие места, где можно перевести дух и отдохнуть от городской суеты. Они захватывают своей идиллической атмосферой, уникальной архитектурой и уютными интерьерами.

Приглашаем вас почувствовать красоту и безмятежность, которые может создать природа и простая конструкция деревянных домиков.

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Японский чайный дом

Дом расположен среди сосновых деревьев на юго-запад от немецкого Дюссельдорфа. Небольшая постройка поднята на 3 метра над землей на необработанных стволах робинии.

Сконструировал дом японский архитектор Терунобу Фухимори.

Дом пчел

Дом в Словении построил Рок Ходник. Сооружение представляет собой подвесной домик на дереве, собранный из 60 треугольников, и полностью водонепроницаемый благодаря покрытию из эпоксидной смолы.

Внутри есть двуспальная кровать для дневного сна.

Охотничий домик

Дом для охоты и отдыха расположен на Острове Огня в американском штате Нью-Йорк. Спроектировал его архитектор Эндрю Хеллер в 1958 году.

Варден

Куполообразная туристическая избушка расположена в Норвегии. "Варден" полностью построен из дерева и выдерживает суровые полярные условия. Внутри есть печь на дровах и лавки.

Кабина лифта

Что-то необычное для субботнего отдыха. Дом "Кабина лифта" расположен вблизи Буэнос-Айреса в Аргентине.

Каюта с водяной мельницы

Сербский художник построил вдоль реки несколько деревянных кают у боснийского села Зеленковац. В такие волшебные домики превратились старые мельницы, которые принадлежали его отцу.