Місце для втечі: цікаві дерев'яні будиночки, в яких можна побути наодинці з природою – фото
Невеличкі хатинки, розташовані на природі, – тихі місця, де можна перевести дух та відпочити від міської метушні. Вони захоплюють своєю ідилічною атмосферою, унікальною архітектурою та затишними інтер’єрами.
Джерело:Інстаграм Cabin Porn
Запрошуємо вас відчути красу та безтурботність, які може створити природа та проста конструкція дерев'яних будиночків.
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Японський чайний будинок
Будинок розташований серед соснових дерев на південний захід від німецького Дюссельдорфа. Невеличка споруда піднята на 3 метри над землею на необроблених стовбурах робінії.
Сконструював будинок японський архітектор Терунобу Фухіморі.
Будинок бджіл
Будинок в Словенії побудував Рок Ходнік. Споруда являє собою підвісний будиночок на дереві, зібраний з 60 трикутників, і повністю водонепроникний завдяки покриттю з епоксидної смоли.
Всередині є двоспальне ліжко для денного сну.
Мисливський будиночок
Будинок для полювання та відпочинку розташований на Острові Вогню в американському штаті Нью-Йорк. Спроектував його архітектор Ендрю Геллером в 1958 році.
Варден
Куполоподібна туристична хатинка розташована у Норвегії. "Варден" повністю збудований з дерева і витримує суворі полярні умови. Всередині є піч на дровах та лавки.
Кабіна ліфта
Щось незвичне для суботнього відпочинку. Будинок "Кабіна ліфта" розташований поблизу Буенос-Айреса в Аргентині.
Каюта з водяного млина
Сербський художник побудував уздовж річки кілька дерев'яних кают біля боснійського села Зеленковац. У такі чарівні будиночки перетворилися старі млини, які належали його батькові.
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