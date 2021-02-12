Среди рисовых полей и зелени: в Мумбаи построили уникальный храм в форме яйца – фото
Неповторимый храм с исключительной формой яйца выделяется на фоне просторных зеленых полей пригорода Мумбаи.
Источник:Dezeen
На окраине Мумбаи построили уникальный индуистский храм в виде яйца. Такая форма была подобрана не случайно – это уважение Шива Лингам: священному камню индуистского символа бога Шивы.
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Проект был разработан для женщины, которая хотела создать место рядом с домом для медитации и поклонения в окружении зелени. Такой замысел был запланирован как сюрприз для мужа.
Вид на дом и храм / Фото Dezeen
Автором проекта является индийский архитектор Сакет Сетхи. Это прекрасное место с просторным садом, местом для встреч в окружении цветов и зелени.
В окружении рисовых полей / Фото Dezeen
Храм в форме яйца украшен блестящей мозаикой. Из него открывается вид на гектары окружающих рисовых полей.
Интерьер дома / Фото Dezeen
Дом рядом с садом создан для комфортного пребывания всей семьи. Он имеет четыре спальни с отдельными ванными комнатами, кухню и открытое пространство для встреч.
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