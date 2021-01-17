Колорит и эксцентричность – именно такие образы всплывают в нашем воображении, когда слышим об Индии. Подробнее о вилле с динамическим фасадом из кирпича, которая бросает вызов этим стереотипам – в нашем материале.

Дом, спроектированный фирмой Murali architects, расположенн в городе Коимбатур – тамильском миллионнике в Индии. Резиденция, которая получила название "Vinod", обернута фасадом из прямого и геометрического кирпича, информирует Designboom.

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Внутри дом также украшен кирпичом, им обшита большая часть внутренних стен.

Кирпич создал замысловатые узоры света / Фото Designboom

Хорошо проветриваемые интерьеры соединены между собой карманами внутренних дворов, естественный свет попадает через мансардные окна.

Внутреннее пространство дома / Фото Designboom

Проект дома предусматривает несколько уровней. На первом уровне расположены семейная гостиная, кухня, внутренний центральный двор и бассейн.

Бассейн – украшение территории / Фото Designboom

В мезонине находится комната для гостей и комната развлечений, где семья может проводить время вместе.

Мезонин – надстройка над средней частью жилого дома, имеет собственную кровлю.

Кожен простір у будинку детально продуманий / Фото Designboom

На верхнем уровне есть несколько спален, главная спальня с ландшафтным двориком и частными балконами с обеих сторон, а также детская комната с удлиненным эркером.

"Vinod" – прекрасная и уютная семейная резиденция с красивым экстерьером и продуманным дизайном каждой детали, которая будет радовать хозяев и вызывать восторг у гостей.