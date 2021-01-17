Искусство из кирпича: фото яркой резиденции в Индии, которая ломает стереотипы
Колорит и эксцентричность – именно такие образы всплывают в нашем воображении, когда слышим об Индии. Подробнее о вилле с динамическим фасадом из кирпича, которая бросает вызов этим стереотипам – в нашем материале.
Дом, спроектированный фирмой Murali architects, расположенн в городе Коимбатур – тамильском миллионнике в Индии. Резиденция, которая получила название "Vinod", обернута фасадом из прямого и геометрического кирпича, информирует Designboom.
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Внутри дом также украшен кирпичом, им обшита большая часть внутренних стен.
Кирпич создал замысловатые узоры света / Фото Designboom
Хорошо проветриваемые интерьеры соединены между собой карманами внутренних дворов, естественный свет попадает через мансардные окна.
Внутреннее пространство дома / Фото Designboom
Проект дома предусматривает несколько уровней. На первом уровне расположены семейная гостиная, кухня, внутренний центральный двор и бассейн.
Бассейн – украшение территории / Фото Designboom
В мезонине находится комната для гостей и комната развлечений, где семья может проводить время вместе.
Кожен простір у будинку детально продуманий / Фото Designboom
На верхнем уровне есть несколько спален, главная спальня с ландшафтным двориком и частными балконами с обеих сторон, а также детская комната с удлиненным эркером.
"Vinod" – прекрасная и уютная семейная резиденция с красивым экстерьером и продуманным дизайном каждой детали, которая будет радовать хозяев и вызывать восторг у гостей.
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