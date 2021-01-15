Семейное гнездо среди природы – именно такими частные дома в лесах Канады возникают в кинематографе. О доме, который отлично вписался бы в любой семейный фильм – в материале.

Этот замечательный дом расположен в регионе Квебек, возле американской границы. Берег озера Мемфремагог – прекрасное место для семейного уюта и единения с природой, сообщает Harmonies.

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Проект разработала архитектурная фирма MU Architecture. Роскошное жилье кроме замечательного местоположения может похвастаться нетипичным дизайном.

Современный и стильный дизайн дома / Фото Harmonies

Удачное сочетание различных тонов / Фото Harmonies

Архитекторы задумывали дом как "гимн спокойствия". Панорамные окна и террасы обеспечивают пользования всеми преимуществами, которые дает озеро поблизости.

Просторный и изысканный интерьер / Фото Harmonies

Взаимодействие открытых и закрытых пространств дома гарантирует постоянное "прикосновение" к окружающей природе.

Ванна с фантастический видом / Фото Harmonies

Темный фасад прекрасно контрастирует с большим количеством естественного света, который обеспечивают окна и стеклянные мансарды.

Тренироваться в таком зале не откажется никто / Фото Harmonies

Замечательное место для неторопливых бесед или размышлений / Фото Harmonies

Этот дом – прекрасный вариант для семьи, который позволит максимально насладиться спокойствием природы и фантастическими пейзажами, что дарит озеро.