Мистецтво із цегли: фото яскравої резиденції в Індії, яка ламає стереотипи
Колорит та ексцентричність – саме такі образи зринають у нашій уяві, коли чуємо про Індію. Детальніше про віллу з динамічним фасадом із цегли, яка кидає виклик цим стереотипам – у нашому матеріалі.
Дім, спроєктований фірмою Murali architects, розташований у місті Коїмбатур – тамільському мільйонику в Індії. Резиденція, яка отримала назву "Vinod", обгорнута фасадом із прямої та геометричної цегли, інформує Designboom.
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Всередині будинок також оздоблений цеглою, нею обшита більша частина внутрішніх стін.
Цегла створила хитромудрі візерунки світла / Фото Designboom
Добре провітрювані інтер'єри з'єднані між собою кишенями внутрішніх дворів, природне світло потрапляє через мансардні вікна.
Внутрішній простір дому / Фото Designboom
Проєкт будинку передбачає кілька рівнів. На першому рівні розташовані сімейна вітальня, кухня, внутрішній центральний двір та басейн.
Басейн – окраса території / Фото Designboom
У мезоніні знаходиться кімната для гостей та кімната розваг, де сім'я може проводити час разом.
Кожен простір у будинку детально продуманий / Фото Designboom
На верхньому рівні є кілька спалень, головна спальня з ландшафтним двориком та приватними балконами по обидва боки, а також дитяча кімната з подовженим еркером.
"Vinod" – чудова та затишна сімейна резиденція з красивим екстер'єром та продуманим дизайном кожної деталі, яка тішитиме господарів та викликатиме захват у гостей.
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