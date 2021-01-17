Колорит та ексцентричність – саме такі образи зринають у нашій уяві, коли чуємо про Індію. Детальніше про віллу з динамічним фасадом із цегли, яка кидає виклик цим стереотипам – у нашому матеріалі.

Дім, спроєктований фірмою Murali architects, розташований у місті Коїмбатур – тамільському мільйонику в Індії. Резиденція, яка отримала назву "Vinod", обгорнута фасадом із прямої та геометричної цегли, інформує Designboom.

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Всередині будинок також оздоблений цеглою, нею обшита більша частина внутрішніх стін.

Цегла створила хитромудрі візерунки світла / Фото Designboom

Добре провітрювані інтер'єри з'єднані між собою кишенями внутрішніх дворів, природне світло потрапляє через мансардні вікна.

Внутрішній простір дому / Фото Designboom

Проєкт будинку передбачає кілька рівнів. На першому рівні розташовані сімейна вітальня, кухня, внутрішній центральний двір та басейн.

Басейн – окраса території / Фото Designboom

У мезоніні знаходиться кімната для гостей та кімната розваг, де сім'я може проводити час разом.

Мезонін – надбудова над середньою частиною житлового будинку, що має власну покрівлю.

Кожен простір у будинку детально продуманий / Фото Designboom

На верхньому рівні є кілька спалень, головна спальня з ландшафтним двориком та приватними балконами по обидва боки, а також дитяча кімната з подовженим еркером.

"Vinod" – чудова та затишна сімейна резиденція з красивим екстер'єром та продуманим дизайном кожної деталі, яка тішитиме господарів та викликатиме захват у гостей.