Архитекторы Carmody Groarke создали невероятную галерею в довольно необычной локации. Новое художественное пространство создано в исторической постройке.

Новая галерея расположена в исторической постройке, которую возвели в 1880-х годах. Новое пространство должно создать связь между историческим местом и сетью викторианских железнодорожных виадуков.

Кстати Художественная инсталляция: фото уникального фасада здания в штате Джорджия

Новая галерея продолжит маршрут для посетителей музея, который расположен наверху.

Невероятное пространство для искусства / Фото Archdaily

Новый вход с Нижнего двора музея восстанавливает сводчатый подземный подъемник исторического виадука, превращая эту территорию в светлое и приветливое пространство.

Исторический красный кирпич добавляет галереи шарма / Фото Archdaily

Обшитые стеклопластиковым покрытием стены облегчают визуальный вес тяжелых викторианских конструкций, которые должны удерживать огромный вес грузовых вагонов.

Все будто бы "приглашает" гостей внутрь / Фото Archdaily

Новая галерея в Манчестере – яркий пример фантастического преобразования заброшенного пространства, которое будет иметь влияние на целый район.