Архітектори Carmody Groarke створили неймовірну галерею у доволі незвичній локації. Новий мистецький простір створений в історичній споруді.

Нова галерея розташована в історичній споруді, яку звели у 1880-х роках. Новий простір має створити зв'язок між історичним місцем та мережею вікторіанських залізничних віадуків.

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Нова галерея продовжить маршрут для відвідувачів музею, який розташований нагорі.

Неймовірний простір для мистецтва / Фото Archdaily

Новий вхід з Нижнього двору музею відновлює склепінчастий підземний підйомник історичного віадуку, перетворюючи цю територію на світлий та привітний простір.

Історична червона цегла додає галереї шарму / Фото Archdaily

Обшиті склопластиковим покриттям стіни полегшують візуальну вагу важких вікторіанських конструкцій, які мусять втримувати величезну вагу вантажних вагонів.

Усе ніби "запрошує" гостей всередину / Фото Archdaily

Нова галерея в Манчестері – яскравий приклад фантастичного перетворення закинутого простору, яке матиме вплив на цілий район.