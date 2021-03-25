Мистецтво під мостом: як виглядає нова виставкова галерея у Манчестері
Архітектори Carmody Groarke створили неймовірну галерею у доволі незвичній локації. Новий мистецький простір створений в історичній споруді.
Джерело:Archdaily
Нова галерея розташована в історичній споруді, яку звели у 1880-х роках. Новий простір має створити зв'язок між історичним місцем та мережею вікторіанських залізничних віадуків.
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Нова галерея продовжить маршрут для відвідувачів музею, який розташований нагорі.
Неймовірний простір для мистецтва / Фото Archdaily
Новий вхід з Нижнього двору музею відновлює склепінчастий підземний підйомник історичного віадуку, перетворюючи цю територію на світлий та привітний простір.
Історична червона цегла додає галереї шарму / Фото Archdaily
Обшиті склопластиковим покриттям стіни полегшують візуальну вагу важких вікторіанських конструкцій, які мусять втримувати величезну вагу вантажних вагонів.
Усе ніби "запрошує" гостей всередину / Фото Archdaily
Нова галерея в Манчестері – яскравий приклад фантастичного перетворення закинутого простору, яке матиме вплив на цілий район.
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