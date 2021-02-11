Состоятельные люди имеют уникальную возможность побороться за живописный замок, который полон духа истории и изысканного вкуса.

Во французских Альпах продается живописный замок, последующие владельцы которого точно не пожалеют о своей инвестиции.

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Эта невероятная недвижимость расположена в городе Combe de Savoie, вблизи лучших лыжных курортов и в трех часах езды от Парижа. Ее владельцы просят 5,5 миллиона долларов.

Территория замка просто сказочная / Фото Jamesedition

Главный дом имеет 7 спален, джакузи, сауну, тренажерный зал, массажный кабинет и винный погреб, множество помещений для обслуживания дома, бассейн.

Уютная зона для семейных ужинов / Фото Jamesedition

Также здесь есть ферма и монастырь, а общая территория владения составляет 7 гектаров.

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