Историческая изысканность в Альпах: во Франции продается сказочная недвижимость – фото
Состоятельные люди имеют уникальную возможность побороться за живописный замок, который полон духа истории и изысканного вкуса.
Источник:Jamesedition
Во французских Альпах продается живописный замок, последующие владельцы которого точно не пожалеют о своей инвестиции.
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Эта невероятная недвижимость расположена в городе Combe de Savoie, вблизи лучших лыжных курортов и в трех часах езды от Парижа. Ее владельцы просят 5,5 миллиона долларов.
Территория замка просто сказочная / Фото Jamesedition
Главный дом имеет 7 спален, джакузи, сауну, тренажерный зал, массажный кабинет и винный погреб, множество помещений для обслуживания дома, бассейн.
Уютная зона для семейных ужинов / Фото Jamesedition
Также здесь есть ферма и монастырь, а общая территория владения составляет 7 гектаров.
Смотрите больше фото роскошного замка:
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