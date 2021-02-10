Новая история известного дома: бывшее ранчо Майкла Джексона продали за 22 миллиона долларов
Известный миллиардер Рон Беркл теперь сможет похвастаться удивительным ранчо, которое принадлежало иконе эстрады Майклу Джексону.
Источник:Realtor
Известное ранчо Неверленд, что в Южной Калифорнии, получило нового владельца. Бывшую собственность Майкла Джексона приобрел миллиардер Рон Беркл.
К теме Самая дорогая резиденция Израиля: в Кесарии продается поместье за рекордные 259 милионов долларов
Цена сделки составляет лишь 22 миллиона долларов, хотя ранчо стоило 100 миллионов. Новый владелец может радоваться невероятной экономии и фантастическому дому.
Печальноизвестное ранчо Майкла Джексона / Фото Realtor
Имение построено в 1982 году, его спроетировал Роберт Альтерверс. В 1987 году его за 19,5 миллионов долларов приобрел Майкл Джексон, и прожил там более 15 лет.
Сверху дом и территория выглядит сказочно / Фото Realtor
В собственности Джексона когда-то находилось около 22 сооружений, включая зоопарк с экзотическими животными, аттракционы в парках развлечений и ландшафтный дизайн, где было прописано слово "Неверленд".
После смерти звезды за домом присматривали / Фото Realtor
Главный дом в нормандском стиле имеет 6 спален и 7 ванных комнат. Главный люкс на втором этаже имеет частную мансарду и две главные ванные комнаты. Территория включает озеро площадью 4 акра с водопадом, вид на горы, зону для барбекю, бассейн, дом у бассейна, теннисный корт и баскетбольную площадку.
Изысканные ворота поместья / Фото Realtor
На территории также есть несколько дополнительных зданий: три отдельные гостевые дома, кинотеатр площадью 5500 квадратных футов со сценой, несколько кладовых, приют для животных.
Сначала за ранчо хотели получить 100 миллинов долларов, но скандалы, связанные с Джексоном, обвалили цену.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября 2020 , 17:14
-
Оскароносный актер Мэтт Дэймон продал роскошную виллу в Калифорнии за 21 миллио долларов – фото5 февраля , 12:29
-
Дома известных художников: интригующие интерьеры, которые поражают своей элегантностью7 февраля , 06:20