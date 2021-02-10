Известный миллиардер Рон Беркл теперь сможет похвастаться удивительным ранчо, которое принадлежало иконе эстрады Майклу Джексону.

Известное ранчо Неверленд, что в Южной Калифорнии, получило нового владельца. Бывшую собственность Майкла Джексона приобрел миллиардер Рон Беркл.

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Цена сделки составляет лишь 22 миллиона долларов, хотя ранчо стоило 100 миллионов. Новый владелец может радоваться невероятной экономии и фантастическому дому.

Печальноизвестное ранчо Майкла Джексона / Фото Realtor

Имение построено в 1982 году, его спроетировал Роберт Альтерверс. В 1987 году его за 19,5 миллионов долларов приобрел Майкл Джексон, и прожил там более 15 лет.

Сверху дом и территория выглядит сказочно / Фото Realtor

В собственности Джексона когда-то находилось около 22 сооружений, включая зоопарк с экзотическими животными, аттракционы в парках развлечений и ландшафтный дизайн, где было прописано слово "Неверленд".

После смерти звезды за домом присматривали / Фото Realtor

Главный дом в нормандском стиле имеет 6 спален и 7 ванных комнат. Главный люкс на втором этаже имеет частную мансарду и две главные ванные комнаты. Территория включает озеро площадью 4 акра с водопадом, вид на горы, зону для барбекю, бассейн, дом у бассейна, теннисный корт и баскетбольную площадку.

Изысканные ворота поместья / Фото Realtor

На территории также есть несколько дополнительных зданий: три отдельные гостевые дома, кинотеатр площадью 5500 квадратных футов со сценой, несколько кладовых, приют для животных.

Сначала за ранчо хотели получить 100 миллинов долларов, но скандалы, связанные с Джексоном, обвалили цену.