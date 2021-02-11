Історична вишуканість в Альпах: у Франції продається казкова нерухомість – фото
Заможні люди мають унікальну можливість позмагатися за мальовничий замок, який сповнений духом історії та вишуканим смаком.
Джерело:Jamesedition
У французьких Альпах продається мальовничий замок, наступні власники якого точно не пошкодують про свою інвестицію.
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Ця неймовірна нерухомість розташована у місті Combe de Savoie, поблизу найкращих лижних курортів та у трьох годинах їзди від Парижа. За неї власники просять 5,5 мільйона доларів.
Територія замку просто казкова / Фото Jamesedition
Головний будинок має 7 спалень, джакузі, сауну, тренажерний зал, масажний кабінет та винний погріб, безліч приміщень для обслуговування будинку, басейн.
Затишна зона для сімейних вечерь / Фото Jamesedition
Також тут є ферма та монастир, а загальна територія володіння складає 7 гектарів.
Дивіться більше фото розкішного замку:
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