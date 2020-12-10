Колишній будинок генерального директора McDonald’s Рея Кока виставлено на продаж. Про дім, де творилася історія легендарного фастфуду – у матеріалі.

Ранчо у Каліфорнії, яке генеральний директор McDonald’s Рей Крок перетворив на випробувальну кухню для нових страв та ідей, продається за 29 мільйонів доларів, передає Dwell.

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Садиба складається з дев’яти об'єктів, включаючи кілька двоярусних будинків, конференц-зал, бібліотеку, випробувальну кухню та тренувальний зал.

Комплекс розташований на 204 гектарах землі / Фото Dwell

Найбільша будівля – це будиночок площею більше ніж 1500 квадратних метрів із понад 20 спальнями, 35 ванними кімнатами, комерційною кухнею, їдальнею на 100 осіб та конференц-залом.

Для розваг два тенісні корти, басейн та пішохідні стежки / Фото Dwell

Рекреаційні послуги, створені Кроком для своїх співробітників, як от пішохідні та велосипедні доріжки, шаффлборд, баскетбольні, тенісні та волейбольні майданчики та ігровий майданчик для дітей – існують і донині.

У головній кімнаті є великий центральний камін / Фото Dwell

Ранчо, в якому творилася історія McDonald’s – це місце для роботи та відпочинку, і майбутнім власникам цього комплексу надзвичайно пощастить.