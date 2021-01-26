Архитектурные памятники – это не обязательно помпезные инсталляции. Иногда это минималистичные здания, которые олицетворяют величие. Таков Олимпийский и Паралимпийский музей США.

Источник: Harmonies Magazine

В городе Колорадо-Спрингс открылся Олимпийский и Паралимпийский музей США (USOPM). Это комплекс, который призван отметить достижения олимпийских и паралимпийских соревнований, в которых принимают участие американские спортсмены.

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Музей построен по проекту архитектурной фирмы Diller Scofidio+Renfro.

Алюминиевый фасад музея / Фото Harmonies Magazine

Комплекс построен по спирали, что позволяет любому посетителю, особенно гостям с инвалидностью, постоянно обходить галереи и получать удовольствие от экспозиций.

Интерьер комплекса / Фото Harmonies Magazine

На строительство спортивной галереи ушло около 10 лет. Благодаря универсальной концепции и технологическим возможностям это один из самых доступных и интерактивных музеев в мире.

Дизайн музея излучает прогрессивные ценности олимпийской команды США / Фото Harmonies Magazine

На территории музея есть современный зал, помещения для проведения мероприятий, кафе и галереи, и еще двенадцать пространств, которые демонстрируют выставки Gallagher Associates.