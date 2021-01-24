Индия – страна контрастов и колорита, а рынки и коммерция здесь имеют особый шарм. Как в Нью-Дели полуразрушенное здание превратили в современное пространство для торговли – читайте в нашем материале.

Новое коммерческое здание является переосмыслением выражения складских помещений, что вылились в трансформацию сооружения. Исполнителем проекта выступила архитектурная студия Architecture Discipline, информирует Archdaily.

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Обновленное здание окутано в металлическую оболочку вокруг конструкции для защиты интерьеров от специфического климата и диких животных.

Уникальный фасад здания / Фото Archdaily

Внутри здания движение сосредоточено вокруг винтовой лестницы, благодаря чему криволинейное отверстие создает резкий контраст прямолинейному потолку и устанавливает визуальную связь между всеми этажами. Изогнутая форма в дальнейшем отражается на внешнем фасаде и помогает привлечь к нему внимание.

Великолепной формы лестница / Фото Archdaily

Здание разработанао для одного из крупнейших международных экспортеров ковров и мягкой мебели. Главной идеей было создать обнаженную оболочку, которая будет иемть ненавязчивый фон, чтобы отметить их изысканную работу.

Изысканная галерея / Фото Archdaily

На нижнем этаже у входа использованы гранитные камни для достижения функциональной эффективности и простоты обслуживания. Это здание – отражение времени и будет вызывать восторг у посетителей.