Архітектурні пам'ятки – це не обов'язково помпезні інсталяції. Інколи це мінімалістичні будівлі, які уособлюють велич. Таким є Олімпійський та Паралімпійський музей США.

Джерело: Harmonies Magazine

У місті Колорадо-Спрінгс відкрився Олімпійський та Паралімпійський музей США (USOPM). Це комплекс, який покликаний відзначити досягнення олімпійських та паралімпійських змагань, у яких беруть участь американські спортсмени.

Цікаво Дивовижна індійська форма: як у Нью-Делі реконструювали будівлю для комерції

Музей збудований за проєктом архітектурної фірми Diller Scofidio+Renfro.

Алюмінієвий фасад музею / Фото Harmonies Magazine

Комплекс збудований по спіралі, що дозволяє будь-якому відвідувачеві, особливо гостям з інвалідністю, безперервно обходити галереї та отримувати задоволення від експозицій.

Інтер'єр комплексу / Фото Harmonies Magazine

На будівництво спортивної галереї пішло близько 10 років. Завдяки універсальній концепції та технологічним можливостям це один з найбільш доступних та інтерактивних музеїв у світі.

Дизайн музею випромінює прогресивні цінності олімпійської команди США / Фото Harmonies Magazine

На території музею є надсучасний зал, приміщення для проведення заходів, кафе та галереї, та ще дванадцять просторів, які демонструють виставки Gallagher Associates.