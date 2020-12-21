Белый дом в городе Мерано – это утонченная роскошь в сочетании с классикой. О современном саде и бассейне с видом на горные пейзажи – в материале.

В городе Мерано, что в Италии, офис Architecture Monovolume мастерски разработал современный дуплекс, состоящий из первого этажа и подвала с гаражом, информирует Harmonies.

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Дуплекс (в переводе с английского "двусторонний") – это уединенный загородный дом, разделенный общей стеной на две половины и рассчитан на проживание двух семей.

Изысканный дуплекс / Фото Harmonies

Здание состоит из первого этажа и подвала с гаражом.

Оригинальный дизайн фасада / Фото Harmonies

Дом имеет площадь более 300 квадратных метров – это два здания различного уровня, соединенные внутренней лестницей. Изысканные линии дизайна внешнего вида здания подчеркнуты чистым белым цветом и конструкцией из стеклянных стен, благодаря этому весь комплекс выглядит легким и воздушным.

Дизайн виллы максимально продуманный / Фото Harmonies

Стеклянный фасад, двери и окна – это элементы, вносящие в интерьер прозрачность и свет.

Дуплекс – замечательное и светлое решение для семей, которые хотят проживать вместе.