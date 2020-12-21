Білосніжний дім у місті Мерано – це витончена розкіш у поєднанні із класикою. Про сучасний сад та басейн з видом на гірські пейзажі – у матеріалі.

У місті Мерано, що в Італії, проєктний офіс Architecture Monovolume майстерно розробив сучасний дуплекс, що складається з першого поверху та підвалу з гаражем, інформує Harmonies.

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Дуплекс (у перекладі з англійської "двосторонній") – це відокремлений заміський будинок, розділений загальною стіною на дві половини та розрахований на проживання двох сімей.

Вишуканий дуплекс / Фото Harmonies

Будівля складається з першого поверху та підвалу з гаражем.

Оригінальний дизайн фасаду / Фото Harmonies

Будинок має площу понад 300 квадратних метрів – це дві будівлі різного рівня, з'єднані внутрішніми сходами. Вишукані лінії дизайну зовнішнього вигляду будівлі підкреслені чистим білим кольором та конструкцією зі скляних стін, завдяки цьому увесь комплекс виглядає легким та повітряним.

Дизайн вілли максимально продуманий / Фото Harmonies

Скляний фасад, двері та вікна – це елементи, що вносять в інтер’єр прозорість та світло.

Дуплекс – чудове та світле рішення для сімей, які хочуть проживати разом.