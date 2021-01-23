В городе Умбрия, который считается "зеленым сердцем" Италии, создали уникальный экологический проект, который захватывает своей неповторимостью. О ярких домах-подсолнухах, которые прославились на весь мир – читайте в нашем материале.

Проект "Подсолнух" разработан для итальянского региона Умбрия, который известен своими сельскохозяйственными угодьями и желтыми полями подсолнечника. Волны аномальной жары становятся в этой местности все более частыми и экстремальными. Дома подняты над землей, чтобы минимизировать вмешательство в биоразнообразие окружающей среды, информирует Designboom.

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Солнечные панели на лепестковой крыши дома превращаются в датчиках для максимального воздействия солнца.

Уникальная форма дома / Фото Designboom

Благодаря круговой структуре проекта дом вращается вокруг солнца как настоящая цветок, производя на 40% больше энергии, чем статические панели.

Подсолнуховое поселение / Фото Designboom

Энергия, которая не используется, может подаваться в сеть или храниться в аккумуляторе. Дождевая вода собирается и используется для орошения территории и личной гигиены.

Замечательная идея, вдохновлена природой / Фото Designboom

На этаже домов размещены апартаменты с двумя или тремя спальнями, а каждое здание может составлять три этажа. Масштабируемость проектуа открывает возможность создания климатически-положительного соседства, вдохновенного подсолнечными полями, чтобы избежать перенаселения и максимизировать воздействие солнечного света.