В місті Умбрія, яке вважається "зеленим серцем" Італії, створили унікальний екологічний проєкт, який захоплює своєю неповторністю. Про яскраві будинки-соняшники, які прославились на весь світ – читайте у нашому матеріалі.

Проєкт "Соняшник" розроблений для італійського регіону Умбрія, який відомий своїми сільськогосподарськими угіддями та жовтими полями соняшника. Хвилі аномальної спеки стають у цій місцевості все більш частими та екстремальними. Будинки підняті над землею, щоб мінімізувати втручання в біорізноманіття навколишнього середовища, інформує Designboom.

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Сонячні панелі на пелюстковому даху дому обертаються на датчиках для максимального впливу сонця.

Унікальна форма оселі / Фото Designboom

Завдяки круговій структурі проєкту будинок обертається навколо сонця як справжня квітка, виробляючи на 40% більше енергії, ніж статичні панелі.

Соняшникове поселення / Фото Designboom

Енергія, яка не використовується, може подаватися в електромережу або зберігатися в акумуляторі. Дощова вода збирається і використовується для зрошення території та особистої гігієни.

Чудова ідея, натхненна природою / Фото Designboom

На поверсі будинків розміщені апартаменти з двома або трьома спальнями, а кожна будівля може складати три поверхи. Масштабованість проєкту відкриває можливість створення кліматично-позитивного сусідства, натхненного соняшниковими полями, щоб уникнути перенаселення та максимізувати вплив сонячного світла.