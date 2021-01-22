Под палящим солнцем, среди суровых холмов прекрасно найти невероятный уютный приют. О вилле, построенной в лучших традициях греческого строительства – в нашем материале.

Каменная вилла расположилась на одном из холмов невероятного острова Кеа, что в Эгейском море. Большая часть острова состоит из каменистого ландшафта, за исключением внутренней части с оливковыми деревьями. Именно здесь и построили этот прекрасный дом, информирует Harmonies magazine.

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Вилла создана по проекту архитектурной студии Cometa.

Остров Кеа – один из самых спокойных и диких в архипелаге Киклады / Фото Harmonies Magazine

Дизайнеры, вдохновленные окружающими холмами, избрали основным материалом местный камень, который тщательно обработали на горизонтальных микроцементных поверхностях.

Сооружение подчеркивает окружающий ландшафт / Фото Harmonies Magazine

В резиденции есть небольшие отверстия, позволяющие контролировать вентиляцию, и система сбора дождевой воды. Также применяется метод, известный как коттунто.

Кotounto – сухое пространство между скалой и зданием. Используется для слива воды, поступающей с гор, оставляя стены и фундамент сухими.

Взаимосвязь здания с холмом – еще одно замечательное дизайнерское решение / Фото Harmonies Magazine

Дом для семьи из четырех человек состоит из трех частей. Первая включает кухню и гостиную, вторая – это соединительное пространство между разными комнатами, а третья – спальни и помещения для хранения вещей.

Дождевая вода специально собирается на крышах и повторно используется / Фото Harmonies Magazine

Дом оборудован системой теплого пола, которая работает от солнечных панелей, установленных на крыше. И наоборот, охлаждение достигается с помощью поперечной вентиляции, а также дополнительного охлаждения под полом.

Это уникальная вилла, в которой сохранены традиции греческого строительства и современный комфорт в сочетании со сказочными ландшафтами.

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