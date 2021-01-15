Из сарая – в семейный дом: невероятная трансформация дома в Чехии – фото
Хранить идентичность старых пространств и одновременно создать новый комфортный дом – почти всегда замечательная идея для владельцев старых домов. О доме в Чехии, который вырос прямо посреди кладовой – в нашем материале.
Уникальная реставрация прошла в горах Есеник, что в Чехии. В старинной усадьбе остались остатки старого дома с сельскохозяйственными сооружениями в виде кладовых и конюшни, сообщает Designboom. К сожалению, дом в аварийном состоянии пришлось снести.
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Гранитные стены кладовой как воспоминание о прежних жителях и памятнике древней каменной кладки удалось сохранить.
Обновленная сооружение / Фото Designboom
Между гранитными стенами кладовой был размещен новый дом, возведенный из дерева. Архитекторы спасли старинный фасад здания, вставив новую деревянную конструкцию между стенами.
Просторный двор дома / Фото Designboom
Камень из старого дома не вывозили на свалку, а перерабатывали и использовали как наполнитель для ограждения габионом.
Пространство проекта разделено на несколько частей / Фото Designboom
Дом дополнен студией и гаражом. Между домом и студией создан многофункциональный "квадрат". Это пространство, где можно высушить одежду или провести время с детьми.
Фруктовые деревья постепенно заполняют участок / Фото Designboom
Внешняя часть дома покрыта дубленой еловой древесиной, а высокая скатная крыша сделана из черного листового металла.
Уютный семейный дом / Фото Designboom
На территории расположены сад, терраса для отдыха и детский бассейн. Проект, площадь которого составляет 66 квадратных метров, построен для семейной пары пенсионеров со взрослыми детьми.
Дом посреди чешских гор – воплощение мечты о спокойной жизни в уютном доме с садом.
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