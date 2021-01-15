Хранить идентичность старых пространств и одновременно создать новый комфортный дом – почти всегда замечательная идея для владельцев старых домов. О доме в Чехии, который вырос прямо посреди кладовой – в нашем материале.

Уникальная реставрация прошла в горах Есеник, что в Чехии. В старинной усадьбе остались остатки старого дома с сельскохозяйственными сооружениями в виде кладовых и конюшни, сообщает Designboom. К сожалению, дом в аварийном состоянии пришлось снести.

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Гранитные стены кладовой как воспоминание о прежних жителях и памятнике древней каменной кладки удалось сохранить.

Обновленная сооружение / Фото Designboom

Между гранитными стенами кладовой был размещен новый дом, возведенный из дерева. Архитекторы спасли старинный фасад здания, вставив новую деревянную конструкцию между стенами.

Просторный двор дома / Фото Designboom

Камень из старого дома не вывозили на свалку, а перерабатывали и использовали как наполнитель для ограждения габионом.

Пространство проекта разделено на несколько частей / Фото Designboom

Дом дополнен студией и гаражом. Между домом и студией создан многофункциональный "квадрат". Это пространство, где можно высушить одежду или провести время с детьми.

Фруктовые деревья постепенно заполняют участок / Фото Designboom

Внешняя часть дома покрыта дубленой еловой древесиной, а высокая скатная крыша сделана из черного листового металла.

Уютный семейный дом / Фото Designboom

На территории расположены сад, терраса для отдыха и детский бассейн. Проект, площадь которого составляет 66 квадратных метров, построен для семейной пары пенсионеров со взрослыми детьми.

Дом посреди чешских гор – воплощение мечты о спокойной жизни в уютном доме с садом.