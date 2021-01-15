Зберігати ідентичність старих просторів і водночас створити новий комфортний будинок – майже завжди чудова ідея для власників старих будинків. Про дім у Чехії, який виріс просто посеред комори – у нашому матеріалі.

Унікальна реставрація відбулася у горах Єсеніки, що у Чехії. У стародавній садибі залишилися рештки старого будинку із сільськогосподарськими спорудами у вигляді комори та стайні, повідомляє Designboom. На жаль, дім через аварійний стан довелося знести.

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Гранітні стіни комори як спомин про колишніх мешканців та пам'ятку стародавньої кам'яної кладки вдалося зберегти.

Оновлена споруда / Фото Designboom

Між гранітними стінами комори був розміщений новий будинок, що зведений з дерева. Архітектори врятували старовинний фасад будівлі, вставивши нову дерев’яну конструкцію між стінами.

Просторий двір дому / Фото Designboom

Камінь зі старого будинку не вивозили на звалище, а переробляли та використовували як наповнювач для огородження габіоном.

Простір проєкту розділений на кілька частин / Фото Designboom

Дім доповнений студією та гаражем. Між будинком і студією створений багатофункціональний "квадрат". Це простір, де можна висушити одяг або провести час із дітьми.

Фруктові дерева поступово заповнюють ділянку / Фото Designboom

Зовнішня частина будинку вкрита дубленою ялиновою деревиною, а високий скатний дах зроблений з чорного складеного листового металу.

Затишний сімейний дім / Фото Designboom

На території розміщено сад, терасу для відпочинку та дитячий басейн. Проєкт, площа якого становить 66 квадратних метрів, побудований для сімейної пари пенсіонерів із дорослими дітьми.

Дім посеред чеських гір – втілення мрії про спокійне життя у затишному домі із садом.