В Великобритании в графстве Саффолк можно увидеть необычные садовые заборы. Они извиваются змейкой и, как ни странно, более экономны при строительстве.

Интересно то, что о таких заборах знают не все англичане, поскольку они достаточно редкое и одновременно локальное явление. Однако специалистам известно, какие преимущества несет такая конструкция.

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Меньше кирпича

На первый взгляд, это может показаться чушью, но оказывается, что для строительства волнообразной стены нужно меньше кирпича, чем для обычной. Секрет в ее кладке. Когда делают прямой забор, то кирпич кладут в два, а то и больше рядов для того, чтобы он был прочным. А для сооружения волнообразного забора используют только один ряд кирпича и благодаря своим изгибам стена не уступает прочности обычным ограждениям.



Извилистые заборы в Великобритании / Фото geograph



Для строительства такой конструкции требуется меньше кирпича / Фото geograph



Благодаря изгибам змеиная стена является такой же прочной, как обычная / Фото geograph

Кто придумал волнистые заборы

Строительство таких стен в Великобритании началось с середины XVII века. Считается, что первыми их стали делать голландские инженеры. Именно поэтому такие конструкции называли "сленгенмур", что в переводе с нидерландского означает "змеиная стена".



Волнообразные заборы в основном сохранились в графстве Саффолк / Фото geograph

В английском графстве Саффолк сохранились минимум полсотни волнистых стен. Они выглядят довольно неплохо, учитывая их возраст. Также змеевидные конструкции еще можно найти в других регионах страны, однако их есть совсем немного – примерно в половину меньше, чем в графстве Саффолк.



В графстве Саффолк насчитывают примерно 50 извилистых заборов / Фото geograph



Волнистые стены начали строить в ХVII веке / Фото geograph



Идея змеиных стен возникла у голландских архитекторов / Фото geograph



Волнообразные стены достаточно редкое явление в Великобритании / Фото geograph

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Из Великобритании в США

Чуть позже змеиный забор перекочевал в США. Американский архитектор и политический деятель Томас Джефферсон включил змеевидные стены в архитектуру университета Вирджинии. Хотя некоторые представители утверждают, что Джефферсон изобрел этот дизайн, однако он просто адаптировал устоявшийся английский стиль строительства.



Университет Вирджинии / Фото getty images