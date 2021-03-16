На острове Майорка завершился ремонт старинного таунхауса. Архитекторам удалось восстановить основу конструкции, крышу, каменный фасад и провести реновацию внутреннего пространства.

Архитектурная студия Isla Architects провела реконструкцию невероятной средиземноморской каменной виллы площадью 140 квадратных метров. Она расположена в прибрежном селе Баньялбуфари, в горном массиве Серра-де-Трамунтана.

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Основная стратегия восстановления заключалась в удалении всех неоригинальных элементов, которые беспорядочно добавляли в течение многих лет. Баланс между историей и нововведениями – основная стратегия проекта.

Обновленная вилла на Майорке – это сочетание современного дизайна и старинного фасада, минимализма и фермерского духа.

Современный дизайн старинной виллы / Фото Аrchdaily

Одной из особенностей реконструированного здания является кухня, которая словно скрыта в нише. Рукотворная печь размещена под окном с видом на Средиземное море, а кухня совмещена с пространством террасы. Кухонная мойка изготовлена из тонированного бетона и выбита вручную. Кран – это простая гнутая латунная труба.

Деревянные балки подчеркивают пространство / Фото Аrchdaily

Сводчатый потолок сооружения оформили традиционным способом – обрабатывали негашеной известью, обеспечивая гладкую, чистую и ярко-белую поверхность. Гладкая бетонная поверхность пола и стен заменила неоригинальную плитку и контрастирует со старинной каменной стеной, которую очистили во время строительства.

Яркий дизайн / Фото Аrchdaily

Местный терракотовый пол ручной работы заменил неоригинальную цементную плитку. Традиционные кровати стали основными элементами комнат.

Традиционная майорская вилла / Фото Аrchdaily

Крыша и фасад были отремонтированы в соответствии с традиционными строительными техниками, а на верхнем этаже вставили новые дополнительные окна, чтобы обеспечить перекрестную вентиляцию. Черепицу в некоторых местах разрисовали яркими символами, которые призваны приносить удачу и защищать жильцов дома от плохих духов.