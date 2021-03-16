Вишукане Середземномор'я: кам'яний таунхаус на березі моря
На острові Майорка завершився ремонт старовинного таунхаусу. Архітекторам вдалося відновити основу конструкції, дах, кам'яний фасад та провести реновацію внутрішнього простору.
Джерело:Archdaily
Архітектурна студія Isla Architects провела реконструкцію неймовірної середземноморської кам'яної вілли площею 140 квадратних метрів. Вона розташована у прибережному селі Баньялбуфарі, в гірському масиві Серра-де-Трамунтана.
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Основна стратегія відновлення полягала у видаленні всіх неоригінальних елементів, які безладно додавали впродовж багатьох років. Баланс між історією та нововведеннями – основна стратегія проєкту.
Оновлена вілла на Майорці – це поєднання сучасного дизайну та старовинного фасаду, мінімалізму та фермерського духу.
Сучасний дизайн старовинної вілли / Фото Аrchdaily
Однією з особливостей реконструйованої будівлі є кухня, яка немов прихована у ніші. Рукотворна піч розміщена під вікном з видом на Середземне море, а кухня поєднана із простором тераси. Кухонна мийка виготовлена з тонованого бетону та вибита вручну. Кран – це проста гнута латунна труба.
Дерев'яні балки підкреслюють простір / Фото Аrchdaily
Склепінчасту стелю споруди оформили у традиційний спосіб – обробляли негашеним вапном, забезпечуючи гладку, чисту і яскраво-білу поверхню. Гладка бетонна поверхня підлоги та стін замінила неоригінальну плитку та контрастує зі старовинною кам'яною стіною, яку очистили під час будівництва.
Яскравий дизайн / Фото Аrchdaily
Місцева теракотова підлога ручної роботи замінила неоригінальну цементну плитку. Традиційні ліжка стали основними елементами кімнат.
Традиційна майорська вілла / Фото Аrchdaily
Дах та фасад були відремонтовані згідно з традиційними будівельними техніками, а на верхньому поверсі вставили нові додаткові вікна, щоб забезпечити перехресну вентиляцію. Черепицю подекуди розмалювали яскравими символами, які покликані приносити удачу і захищати мешканців будинку від поганих духів.
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