Изысканность колониального стиля: как выглядит фантастическая мексиканская вилла – фото
История Мексики – это не только борьба за свободу и независимость, но и волшебные резиденции, которые сохранились до нашего времени. О реставрации колониального дома начала прошлого века – в материале.
В самом центре исторического центра Мериды за каменным фасадом расположена современная, отреставрированная резиденция. Площадь застройки составляет 155 квадратных метров, передает Archdaily.
Интересно Какой может быть старость: дом для неторопливого жизни в Мельбурне
В доме много открытого пространства. Изящная арка является входом во внутренний сад, который окружен пышной растительностью.
Внутренний дворик / Фото Archdaily
Небольшой бассейн под открытым небом окружен каменными стенами и расположенный посередине семейного пространства.
Семейное пространство / Фото Archdaily
Спальни, которые расположены на втором этаже, выполнены в восточном стиле, с традиционной марокканской плиткой и большими раздвижными окнами, выходящими на сад.
Маленький оазис посреди города / Фото Archdaily
Резиденция в сердце Мериды – это райский уголок, где можно отдохнуть от городского шума и насладиться теплыми семейными встречами.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября 2020 , 17:14
-
Какой может быть старость: дом для неторопливой жизни в Мельбурне – фото25 декабря 2020 , 12:16
-
Французская мечта фото небольшого замка в Бретани, который выставили на продажу22 декабря 2020 , 10:23