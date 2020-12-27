История Мексики – это не только борьба за свободу и независимость, но и волшебные резиденции, которые сохранились до нашего времени. О реставрации колониального дома начала прошлого века – в материале.

В самом центре исторического центра Мериды за каменным фасадом расположена современная, отреставрированная резиденция. Площадь застройки составляет 155 квадратных метров, передает Archdaily.

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В доме много открытого пространства. Изящная арка является входом во внутренний сад, который окружен пышной растительностью.

Внутренний дворик / Фото Archdaily

Небольшой бассейн под открытым небом окружен каменными стенами и расположенный посередине семейного пространства.

Семейное пространство / Фото Archdaily

Спальни, которые расположены на втором этаже, выполнены в восточном стиле, с традиционной марокканской плиткой и большими раздвижными окнами, выходящими на сад.

Маленький оазис посреди города / Фото Archdaily

Резиденция в сердце Мериды – это райский уголок, где можно отдохнуть от городского шума и насладиться теплыми семейными встречами.