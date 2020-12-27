Історія Мексики – це не тільки боротьба за свободу та незалежність, а й чарівні резиденції, які збереглися до нашого часу. Про реставрацію колоніального будинку початку минулого століття – у матеріалі.

У самому центрі історичного центру Мериди за кам'яним фасадом розташована сучасна, відреставрована резиденція. Площа забудови становить 155 квадратних метрів, передає Archdaily.

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У домі є багато відкритого простору. Витончена арка є входом у внутрішній сад, який оточений пишною рослинністю.

Внутрішній дворик / Фото Archdaily

Невеликий басейн просто неба оточений кам'яними стінами та розташований посередині сімейного простору.

Сімейний простір / Фото Archdaily

Спальні, які розміщені на другому поверсі, виконані у східному стилі, з традиційною марокканською плиткою та великими розсувними вікнами, що виходять на сад.

Маленький оазис посеред міста / Фото Archdaily

Резиденція у серці Мериди – це райський куточок, де можна відпочити від міського гамору та насолодитися теплими сімейними зустрічами.