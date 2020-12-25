Для жителів Австралії пенсійний вік – це частина життя, сповнена зустрічами, приємним дозвіллям та відпочинком. Про гостинний, привітний та затишний будинок із видом на п'янкі виноградники – читайте у матеріалі.

Будинок, який розташований у районі Мон-Март, височіє над прекрасним, зеленим лісом, а з вікон відкривається пейзаж на затоку Порт Філіп. Його творець – відомий австралійський архітектор Брайянт Алсоп, передає Harmonies.

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Цей будинок створений для сімейної пари, яка вийшла на пенсію і захотіла створити атмосферу спокою та інтимності.

Чарівний дизайн вілли / Фото Harmonies

Спроєктований як "будинок на вихідні", він уособлює єднання із природою та спонукає до тихих самотніх роздумів.

Прекрасний пейзаж / Фото Harmonies

Дизайн будинку обертається навколо двох контрастних рівнів. Відкритий простір на першому поверсі, який призначений для розміщення гостей, побудований навколо центрального вигнутого кам'яного винного погребу. На другому поверсі з'являється відчуття квартири, закритої для міського світу, але це конмпенсується завдяки даху, який грає прозорістю завдяки великим еркерам та терасі.

Відкрита веранда для теплих зустрічей / Фото Harmonies

Дизайн створений за допомогою світлого дерева та м’яких фактур на стінах. Будинок прикрашає дикий сад, який з’єднується з ним через похилу терасу. Зелень відображається на стіні льоху або килимі в спальні.

Цей будинок – чудовий проєкт для мрійників, які вже багато зробили для світу та хочуть неквапливо насолодитися життям.